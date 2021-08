Carte Pokemon giganti: tre nuove card in regalo ad agosto da GameStopZing

Continua la promozione di GameStopZing legata alle carte Pokemon: in occasione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della serie, GSZ regala tre carte giganti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon a fronte di una spesa di almeno 20 euro.

Ottenere le nuove carte giganti è facile: vi basterà spendere almeno 20 euro acquistando uno o più prodotti del Gioco delle Carte Collezionabili Pokémon (scontrino unico) entro il 2 settembre 2021, così facendo riceverete subito in cassa una bustina con le carte giganti raffiguranti Treecko, Torchic e Mudkip che si uniscono alle carte regalate nei mesi scorsi, tra cui troviamo Grookey, Scorbunny, Sobble, Rowlet, Popplio, Litten, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Fennekin e Froakie, per un totale di 24 carte collezionabili giganti, ovviamente assolutamente esclusive e non in vendita singolarmente.

Da GameStopZing trovate in vendita c'è anche il raccoglitore delle Carte Jumbo con l'esclusiva carta Pikachu Gigante, una limited edition reperibile altrove e allegata esclusivamente al raccoglitore in vendita solo sul sito e nei negozi della catena, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Sono ora attive anche le prime offerte Back to School di GameStopZing con sconti su zainetti, sacche per la scuola e il tempo libero, diari, astucci e altri prodotti dedicati alle serie più amate come Fortnite, La Casa di Carta, PlayStation, Minecraft e Super Mario.