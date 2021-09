Carte Pokemon Giganti: tre nuove card in regalo a settembre da GameStop

Continua da GameStop la promozione per il venticinquesimo anniversario dei Pokemon: anche a settembre spendendo almeno 20 euro in prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon riceverete in regalo una bustina con tre carte giganti.

Chikorita, Cyndaquil e Totodile (i celebri Starter di Pokemon Oro e Argento) sono i protagonisti delle tre carte giganti del mese di settembre che si aggiungono alle card già regalate nei mesi scorsi tra cui troviamo Popplio, Litten, Turtwig, Chimchar, Piplup, Snivy, Tepig, Oshawott, Chespin, Grookey, Scorbunny, Sobble e Rowlet per un totale di 24 carte giganti esclusivi GameStop.

Da GameStop trovate in vendita anche il raccoglitore carte Pokemon Jumbo per le vostre carte giganti, insieme al raccoglitore è inclusa una carta speciale esclusiva maxi di Pikachu, non reperibile in altro modo. Il nuovo set Pokemon Spada e Scudo Evoluzioni Eteree è in vendita da GameStop online e nei negozi, oltre ai mazzi e agli starter set sono disponibili anche le singole bustine di espansione per chiunque desideri arricchire la propria collezione.

Infine vi ricordiamo che fino al 27 settembre GameStop regala il codice per Duraludon Gigamax, senza nessun obbligo di acquisto ma semplicemente compilando un form online riceverete il codice per affrontare questa gigantesca creatura nel raid di Pokemon Spada e Scudo per Nintendo Switch.