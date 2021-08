Carte dei Pokemon con l'Happy Meal di McDonald's, la nuova promo arriva in Italia

Dal 27 agosto in ogni Happy Meal tornano i Pokemon, è questo il messaggio lanciato sul sito ufficiale di McDonald's, la celebre catena di fast food che non ha certo bisogno di presentazioni. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il sito ufficiale di McDonald's è piuttosto vago a riguardo ma per fortuna Pokemon Millennium ci fornisce qualche dettaglio in più: con ogni acquisto dell'Happy Meal si riceverà una bustina con quattro carte Pokemon e un gadget extra a sorpresa, le card saranno in totale 25 e saranno dedicate a Pokemon di varie generazioni dal momento che tra le sagome si identificano piuttosto chiaramente Pikachu, Chickorita e Charmender.

McDonald's sottolinea come la promozione sia valida solamente nei ristoranti aderenti, per ricevere la bustina come detto basterà acquistare un Happy Meal, si tratta sicuramente di una iniziativa interessante per i fan dei Pokemon, che potranno così collezionare ben 25 nuove carte.

Sapete come si gioca al gioco di carte Pokemon e quali sono le regole? Su Everyeye.it trovate anche la guida per distinguere le carte Pokemon false da quelle originali, ovviamente le carte di McDonald's sono assolutamente autentiche e realizzate su licenza di The Pokemon Company.

Fateci sapere se siete interessati a questa promozione e quali carte troverete nella vostra bustina in regalo con l'Happy Meal.