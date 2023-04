Carte Pokémon introvabili in Giappone: l'ultima espansione ha conquistato i fan

Mentre i nomi delle prossime espansioni del GCC Pokémon sembrano essere stati svelati da un leak, il Giappone deve fare i conti con quella che ha tutta l'aria di essere una carestia di pacchetti di carte Pokémon a livello nazionale. Ma come sono arrivati Nintendo, The Pokémon Company e i collezionisti nipponici ad un punto simile?

La risposta sta nei nuovi set dell'OCG Pokémon, Snow Hazard e Clay Burst, svelati a fine marzo e andati in commercio a metà aprile. I due nuovi set sono andati a ruba in tempi rapidissimi tra i collezionisti Pokémon giapponesi, con un successo pressoché ineguagliato nella storia del gioco di carte collezionabili, soprattutto nel Sol Levante.

A questo punto, però, verrebbe da chiedersi cosa abbiano di così speciale Snow Hazard e Clay Burst da aver spinto gli aspiranti allenatori Pokémon di tutto il Giappone a comprare pacchetti a iosa. La questione è complicata, ma riguarda la qualità degli artwork di Snow Hazard e Clay Burst, considerata particolarmente elevata dai collezionisti, i quali hanno iniziato a pensare che le carte più rare dell'espansione sarebbero valse un bel bottino sul mercato secondario.

Ciò ha dunque spinto molti fan a comprare pacchetti di Snow Hazard e Clay Burst in massa, portando The Pokémon Company, Nintendo e Creatures, che sicuramente non si aspettavano un successo simile, a esaurire le scorte delle carte del gioco di carte collezionabili giapponesi. Al momento, purtroppo, non sappiamo se la produzione sia già stata incrementata per far fronte all'aumento della domanda.

The Pokémon Company, però, ha commentato la questione spiegando che "Continueremo a rafforzare la nostra produzione e a promuovere la ristampa e la spedizione dei prodotti andati esauriti. Continueremo ad impegnarci affinché tutti possano ricevere le proprie bustine del gioco di carte collezionabili Pokémon".