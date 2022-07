Carte Pokémon, il museo online celebrerà l'arte delle illustrazioni: ecco le date

Dopo il boom delle Carte Collezionabili Pokémon che ha interessato gli ultimi due anni circa, arriva un'interessante iniziativa volta a celebrare la storia del celebre gioco cartaceo.

The Pokémon Company ha infatti annunciato l'imminente apertura di una mostra online di illustrazioni del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Parliamo sostanzialmente di un museo digitale che consentirà agli appassionati di ammirare le creazioni plasmate dagli artisti per dar vita su carta ai Pocket Monster. Dettaglio interessante, nell'ambito della mostra i fan potranno scoprire tre percorsi museali differenti:

Habitat : dedicato agli ambienti e alla vita quotidiana dei Pokémon;

: dedicato agli ambienti e alla vita quotidiana dei Pokémon; Storia : dedicato all'evoluzione delle illustrazioni del GCC Pokémon, dal 1996 ad oggi;

: dedicato all'evoluzione delle illustrazioni del GCC Pokémon, dal 1996 ad oggi; Artisti: dedicato ai diversi approcci adottati nel rappresentare un Pokémon specifico;

All'interno della galleria digitale, i visitatori potranno selezionare ciascuna carta per osservarla nel dettaglio. Ogni illustrazione, inoltre, sarà accompagnata da un commento del suo autore, per un progetto che ha coinvolto, inclusiIl progetto si presenta dunque come ampiamente strutturato e potrà essere scoperto dai giocatori direttamente dalla comodità di casa propria. La mostra online di illustrazioni del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon aprirà i battenti il prossimoe chiuderà il successivoNel frattempo, si avvicina il momento di scoprire con mano tutte le novità di Pokémon GO Community Fest 2022