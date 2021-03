Carte Pokemon: raccoglitore Jumbo con carta gigante esclusiva di Pikachu, prenotalo da GSZ

Da GameStopZing sta arrivando il nuovo raccoglitore Carte Pokemon Jumbo Compagni D'Avventura, in uscita il 30 marzo e ora disponibile per il preordine online e in tutti i negozi GSZ.

Le carte jumbo sono state introdotte per il venticinquesimo anniversario dei Pokemon, come si può intuire dal nome si tratta di carte giganti di dimensione maggiore rispetto a quelle standard e alle carte maxi uscite negli scorsi anni.



Il raccoglitore Carte Pokemon Jumbo costa 14.98 euro e può contenere fino a 30 carte giganti, inoltre all'interno della confezione è inclusa una carta esclusiva Pikachu Jumbo, reperibile solo ed esclusivamente acquistando questo prodotto e non disponibile singolarmente o nelle buste.



Cercate altre carte jumbo? Spendendo almeno 20 euro in prodotti Pokemon da GameStopZing (scontrino unico) avrete diritto ad una busta con tre carte giganti, la promozione andrà avanti fino a ottobre con un pacchetto di diverso ogni mese per un totale di ben 24 carte giganti collezionabili. Fino al primo aprile avrete in regalo le carte giganti di Grookey, Scorbunny e Sobble, le altre card verranno distribuite nei mesi successivi, permettendovi così di completare la vostra raccolta di carte Pokemon Jumbo. Una bella occasione per iniziare una nuova collezione e conservarla con cura grazie al raccoglitore dedicato.