Carte Pokemon: nuovo record per Pikachu Illustrator, venduta all'asta per 230.000 dollari

Lo scorso autunno la rarissima carta Pokemon Pikachu Illustrator è stata venduta per 195.000 dollari, adesso questo valore è stato superato e la card è stata battuta all'asta per la cifra record di 230,000 dollari.

Pikachu Illustrator viene considerata una delle carte più rare di Pokemon Trading Card Game insieme a Birthday Pikachu e il motivo è semplice: la produzione è stata limitata a 39 pezzi e non è detto che tutti siano stati conservati nel migliore dei modi a 23 anni dal debutto.

La carta in questione nasce a seguito di un contest indetto nel 1997 dalla rivista CoroCoro, l'illustrazione Pikachu Illustrator è risultata essere la migliore del concorso e per questo ha guadagnato il diritto di diventare una carta ufficiale del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, con artwork a cura di Atsuko Nishida.

Non è chiaro quanti dei 39 pezzi originariamente prodotti siano ancora in circolazione e quanti invece siano stati distrutti o smarriti, in ogni caso l'asta di Zenmarket ha toccato quota 230.000 dollari, 35.000 in più rispetto alla precedente sessioni di novembre che ha visto la carta essere venduta per 195.000 dollari, cifre davvero importanti per una card in ogni caso estremamente rara.