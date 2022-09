Carte Pokémon: qual è il Charizard più raro di tutti?

Amato dai fan di tutto il mondo e coccolato tanto da Nintendo quanto da Game Freak, il tipo Fuoco/Volante Charizard è senza ombra di dubbio uno dei Pokémon più apprezzati di tutti i tempi. Anche per questo motivo, la sua carta è spesso e volentieri la più ricercata dai collezionisti, ma qual è la versione più rara e preziosa in circolazione?

La carta di Charizard dal valore più alto è la Prima Edizione Olografica Set Base, pubblicato in Giappone a partire dal 1996, in Nord America dal 1999 e in Europa dal 2000. Per circa due mesi furono addirittura messe in commercio delle bustine contenenti carte sprovviste del simbolo relativo alla rarità, oggi pressoché introvabili e dal costo spropositato. Mettere le mani su un Charizard di quel tipo sarebbe quindi un vero colpaccio, nonostante sia quasi impossibile determinare il valore di certi pezzi considerando la volatilità del mercato e l’importanza di altri fattori come le condizioni della carta.

A proposito di quest’ultimo punto, un ottimo riferimento sono i famosi valori espressi dalla società Professional Sports Authenticator, ovvero la più affidabile realtà esistente al mondo che si occupa specificatamente di valutare carte collezionabili. Nel 2016, ad esempio, alcune copie di Charizard in perfette condizioni (PSA Gem Mint 10) vennero vendute a 9000 dollari l’una, col loro prezzo che aumentò fino a raggiungere i 20.000 nel giro dei tre anni successivi.

