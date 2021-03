Carte Pokemon: quali sono le più rare e costose in assoluto?

Parallelamente ai videogiochi che ormai da decenni compongono le numerose generazioni videoludiche della saga Pokémon, alla serie televisiva animata e ai film, l’universo dei Pokémon viene espanso anche dal gioco di carte collezionabili, popolarissimo sin dalla fine degli anni '90 e ancora oggi molto amato.

Tra le centinaia e forse migliaia di carte che nel corso degli anni sono state disegnate e pubblicate, ne esistono alcune estremamente rare, realizzate in tiratura limitata per essere distribuite durante fiere, eventi oppure altre occasioni speciali, tra cui ad esempio gli anniversari della serie. Queste carte molto rare suscitano l'interesse di molti collezionisti, disposti a spendere cifre estremamente alte pur di accaparrarsele per irrobustire la propria collezione. Ecco quindi alcune delle carte più rare, e quindi più costose, attualmente esistenti; tenete presente che i prezzi riportati sono quelli più alti a cui le seguenti carte sono state effettivamente vendute nel corso dell'anno passato.

10) Victory Orb (Battle Road Promo) - 22.000$

Questa carta era parte del premio per i primi tre classificati di ogni categoria ad una serie di tornei che si sono svolti nel 2005 e nel 2006, e di conseguenza ne esistono pochissime copie in tutto il mondo.

9) Venusaur Shadowless 1° Edizione - 23.000$

La versione Shadowless della carta di Venusaur, già di per sé molto apprezzata e diffusa tra i giocatori, è estremamente rara e per questo il suo prezzo è schizzato alle stelle.

8) Master Key Ip-68 - 26.900$

Assegnata ai concorrenti di un torneo del 2010 in Giappone, questa carta esiste in sole 36 copie in tutto il mondo ed il suo valore è cresciuto di circa 20 volte in pochi anni.

7) Rayquaza Gold Star - 27.000$

Appartenente al set ex-deoxys, una serie di carte speciali a tiratura limitata, di questa carta esistono pochissimi esemplari, cosa che ha fatto impennare il suo valore.

6) Blastoise Shadowless 1° Edizione - 31.000$

Come nel caso di Venusaur, anche qui un pokémon molto amato come Blastoise ha visto crescere enormemente il valore della sua carta in versione Shadowless, fino alla cifra record di 31.000 dollari.

5) Kangaskhan Parent&Child Tournament - 37.500$

Questa carta è stata rilasciata durante un torneo che si è svolto in Giappone nel corso dell’ormai lontano 1998 ad alcuni dei concorrenti: la tiratura limitata della carta e i suoi 22 anni di età le hanno permesso di raggiungere un enorme valore.

4) Ishihara GX Black Star - 50.000$

Questa è una carta unica, creata e rilasciata per festeggiare il sessantesimo compleanno del presidente di The Pokémon Company: le sue caratteristiche particolari e la sua unicità la rendono introvabile e quindi costosissima.

3) No.1 Trainer - 90.000$

Questa carta costituiva il premio per i vincitori dei tornei tenutosi in Giappone nel corso del 1999, e ad oggi ne esistono solamente 7 copie in tutto il mondo, circostanza che l’ha resa una delle tre carte più costose di sempre.

2) Charizard Shadowless 1° Edizione - 226.000$

Stesso identico discorso fatto in occasione di Venusaur Shadowless 1° Edizione e Blastoise Shadowless 1° Edizione, ma più in grande. Molto più in grande.

1)Pokémon Illustrator - 243.000$

Questa carta è attualmente considerata come la più desiderata in assoluto dai collezionisti di carte pokémon, poiché fornita in regalo ai vincitori di un concorso per illustratori del 1998. Attualmente si ha notizia di meno di 10 esemplari di questa leggendaria carta.



Lo sapevate? Il nuovo set di carte Pokemon Destino Splendente sta per arrivare, sarà disponibile dal 5 marzo 2021.