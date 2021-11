Carte Pokemon rare: Steve Aoki vende la sua collezione, vale 3 milioni di dollari!

L'eccezionale popolarità delle Carte Pokemon spinge i curatori del portale online TCGPlayer a stringere una partnership con il DJ Steve Aoki per vendere merchandise e Pokemon Trading Cards rare dal valore totale di ben 3 milioni di dollari!

L'iniziativa lanciata da TCGPlayer consente agli appassionati di "accedere a un'incredibile selezione di prodotti e Carte Pokemon dal valore qualitativo eccezionalmente elevato": il merchandising raro comprende, appunto, una vasta gamma di Carte Pokemon della collezione personale di Steve Aoki, oltre a prodotti esclusivi tra collezioni di abbigliamento, dischi di Aoki e Mystery Box piene di oggetti legati alla produzione musicale e alle passioni coltivate dal DJ americano.

Da oggi 3 novembre e fino al 17 dicembre, TCGPlayer metterà in vendita sul proprio store digitale diversi lotti di Carte rare Pokemon e di merchandising esclusivo proveniente dalla collezione personale di Steve Aoki. Terminata questa prima fase, il portale di TCGPlayer promette di inaugurarne un'altra a inizio 2022, nel corso della quale verranno messi in vetrina altri lotti di merchandise raro di Pokemon.

Nel raccontare il suo amore per il Gioco di Carte Collezionabili Pokemon, Aoki spiega che "coltivo questa passione da diverso tempo, ma è letteralmente esplosa in questi ultimi mesi perché mi ha permesso di stare insieme alla community, visto che la pandemia mi ha reso impossibile suonare, fare tournée e passare del tempo insieme ai miei fan. Man mano che il mio amore per questo hobby è cresciuto, ho iniziato a pensare a nuovi modi per portare i prodotti che mi hanno appassionato al mondo dei collezionisti e alla community che mi ha accolto sin dall'inizio".