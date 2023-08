Le carte Pokémon tornano nell'Happy Meal di McDonald's: arriveranno in Italia?

Mentre aspettiamo le uscite del GCC Pokémon della seconda metà del 2023, a partire dall'espansione Ossidiana Infuocata, in arrivo l'11 agosto, ecco che The Pokémon Company ha rinnovato la partnership con McDonald's per il lancio di un mini-set di mostriciattoli in regalo acquistando un Happy Meal. Ma arriveranno mai in Italia?

Pare infatti che, almeno per il momento, la promozione sia limitata alla Germania e all'Austria, dove è già attiva dal 27 luglio scorso. In ogni Happy Meal, come "sorpresa", sarà infatti possibile trovare un giocattolo chiamato Match Battle e un pacchetto contenente quattro carte promozionali dei mostriciattoli tascabili.

Il mini-set è composto da 15 carte Pokémon del tutto originali, mentre ogni pacchetto contiene quattro figurine diverse tra loro, una delle quali con trattamento foil. All'interno di ogni pacchetto, poi, ci sarà una trottola di cartoncino da montare, che permetterà di usare le carte per giocare ad una variante Pokémon del gioco Match Battle già incluso nella confezione.

Potete dare un'occhiata alle carte Pokémon del mini-set di McDonald's in calce a questa notizia. Esse sono:

I tre starter di Paldea, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly

Cetoddle e la sua evoluzione Cetitan

I tre Pokémon di tipo Elettro Kilowattrel, Pawmi e Pikachu

Tre Pokémon di tipo normale, ovvero Blissey, Tandemaus e Cyclizar

Due Pokémon di tipo Lotta, ovvero Klawf e Sandaconda

Due Pokémon di tipo Psico, Kirlia e Flittle

Sfortunatamente, per il momento non possiamo dire con certezza se il nuovo Happy Meal a tema Pokémon arriverà mai anche in Italia. Tuttavia, ci sono buone speranze che esso debutti nei prossimi mesi anche nel Bel Paese: stando a quanto riporta PokéGuardian, McDonald's ha già annunciato che le sorprese realizzate in collaborazione con TPCi faranno la loro comparsa molto presto anche in altri mercati, tra cui quello australiano e quello inglese.