Carte Pokémon: nuova truffa a Milano, la vittima ha perso quasi 20.000 euro

Con l'aumento vertiginoso del valore di alcune carte Pokémon da collezione, questo tipo di oggetti non è finito solo nelle mire dei collezionisti ma anche dei truffatori. A questo proposito, sono emersi nelle ultime ore i dettagli di una grave truffa ai danni di un ragazzo, avvenuta a Milano.

La vittima è un giovane tedesco di 27 anni che ha deciso di mettere in vendita con un annuncio online la sua preziosissima collezione di carte Pokémon: si trattava di un blocco di 102 carte vendute alla cifra di 19.000 euro. Dopo aver ricevuto un'offerta, il ragazzo si è messo in viaggio da Ratisbona per raggiungere l'acquirente, affiancato sia da sua moglie che da suo fratello. Le due parti coinvolte nello scambio si sono incontrate a Milano, presso un bar di piazza Zavattari (nei pressi di San Siro), dove il truffatore ha condotto il giovane in un bagno per concretizzare lo scambio. È qui che le carte sono state affidate al compratore in cambio di un rotolo di banconote da 200 euro apparentemente perfette: una volta effettuata una verifica, però, il ragazzo ha scoperto che solo quelle più esterne lo erano e tutte le altre presentavano sulla superficie la classica dicitura 'fac-simile'.

Quando il gruppo si è accorto di aver appena accettato le banconote fasulle era ormai troppo tardi e il truffatore, probabilmente proveniente dall'Est Europa, aveva già preso il volo. Ovviamente è stata immediatamente contattata la polizia, che è ancora alla ricerca dell'uomo.

Insomma, si tratta dell'ennesima situazione del genere legata a questo tipo di collezionabili. A tal proposito, vi ricordiamo che giusto qualche mese fa vi abbiamo parlato di una truffa a base di carte Pokémon avvenuta negli Stati Uniti.