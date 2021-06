Carte Pokemon vendute per pagare le cure del cane, la storia di Bryson Kliemann

Bryson Kliemann è un bambino di otto anni residente in Virginia che ha deciso di vendere la sua collezione di carte Pokemon per pagare le cure mediche del suo cane. Il cucciolo ha contratto un virus altamente contagioso e molto pericoloso e il trattamento ha richiesto spese pari ad almeno 700 dollari.

La famiglia non poteva purtroppo affrontare questa ingente spesa ma Bryson non si è dato per vinto ed ha iniziato a vendere le sue carte Pokemon con un banchetto allestito per l'occasione davanti a casa. Obiettivo? Raccogliere il denaro per pagare le cure mediche del cane Bruce.

In molti hanno acquistato le carte per supportare Bryson e Bruce e la famiglia ha avviato una raccolta fondi su Go Fund Me con l'obiettivo di ottenere i circa 800 dollari necessari, l'iniziativa però ha registrato un successo ancora maggiore e la famiglia ha ottenuti donazioni per oltre 5.000 dollari.

Il denaro è stato utilizzato per curare il cagnolino e la cifra restante verrà utilizzata per le cure mediche di altri animali della zona. La storia però non si conclude qui perchè The Pokemon Company International è venuta a conoscenza del gesto di Bryson e ha deciso di spedire al ragazzo uno speciale confezione contenente alcune carte rare e altri gadget a tema Pokemon.