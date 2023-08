Le carte più rare di Magic valgono molto meno di quanto pensiate: i prezzi scendono!

Da quando Post Malone ha comprato l'Unico Anello di Magic spendendo 2,6 milioni di Dollari, molti potrebbero pensare che le carte di Magic: The Gathering siano estremamente costose, specie nel caso degli esemplari più rari in commercio. Beh, sappiate che non è proprio vero: al contrario, le carte più rare di Magic costano meno di quanto pensiate.

Partiamo proprio dal set di Magic del Signore degli Anelli: oltre all'Unico Anello Serializzato, in Racconti della Terra di Mezzo è possibile trovare anche gli Anelli dei Nani, degli Elfi, e degli Uomini serializzati, ovviamente in un numero limitatissimo, pari a 300 per gli anelli elfici, 700 per quelli nanici e 900 per quelli umani. Visto che l'Unico Anello è stato venduto a cifre incredibili, è lecito aspettarsi che anche gli altri anelli solari costino un occhio dalla testa.

Niente di più sbagliato: gli anelli Elfici, i più rari, costano qualche migliaio di Dollari sul mercato secondario, mentre per quelli umani, più comuni, i prezzi si aggirano intorno ai 1.000 Dollari. Con due o tremila Dollari, invece, potete portarvi a casa un anello nanico. Prezzi non troppo alti, per quello che è ormai unanimemente considerato il set Magic più costoso di tutti i tempi.

Il trend delle carte serializzate, però, va avanti da tempo. Nonostante ciò, quasi nessuna di esse supera i 1.500 Dollari di valore. Prendiamo per esempio la carta più rara di L'Avanzata delle Macchine, l'ultimo set core del cardgame di Wizards of The Coast: la versione serializzata di Elesh Norn, l'icona dell'intero ciclo Phyrexiano, vale circa 1.730 Dollari all'asta. La maggior parte delle altre carte serializzate del set, invece, costa molto meno: parliamo di prezzi tra i 50 e i 100 Dollari, a seconda del rivenditore.

Ancora prima, nell'espansione La Guerra dei Fratelli Magic ha introdotto le Rare Serializzate dedicate ai Transformers. Al lancio, tutte queste carte costavano circa 1.000 Dollari l'una: oggi solo una (Megatron, il Tiranno) si aggira sui 500 Dollari. Le altre, invece, possono essere vostre per meno di 100 Dollari l'una.