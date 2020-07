Carto: l'avventura tra Carcassonne e Don't Starve si presenta in video su PC e PS4

In coincidenza della presentazione del programma PlayStation Indies, i vertici di Humble Games hanno annunciato Carto, un puzzle adventure sviluppato dagli autori di Sunhead Games e destinato ad arrivare entro fine 2020 su PC e PlayStation 4.

Il titolo, completamente disegnato a mano dagli artisti della software house indipendente di Sunhead, è ambientato in una foresta incontaminata e vede per protagonista un avventuriero chiamato a compiere un lungo viaggio.

L'incarico affidatogli dalla sua tribù è piuttosto semplice e, al tempo stesso, tremendamente complicato: il giovane eroe di questa avventura dovrà infatti disegnare la carta geografica dei pericolosi e inesplorati territori di confine!

Per riuscire in questa impresa, il nostro potrà fare affidamento su di una serie di abilità magiche che gli consentiranno di spostare idealmente le singole caselle della carta prima di disegnarla in maniera definitiva, con meccaniche di gameplay che ricordano Carcassonne.

Cimentandoci in queste sessioni puzzle potremo allontanarci dal villaggio e incontrare tribù sconosciute, fare amicizia con personaggi bizzarri e risolvere gli enigmi ambientali offerti dai diversi biomi di cui sarà composto questo colorato microcosmo, con delle meccaniche survival appena abbozzate che sembrano trarre ispirazione da titoli come Don't Starve. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video gameplay di Carto, ma prima vi consigliamo di dare un'occhiata anche ai trailer di presentazione di FIST Forge in Shadow Forge, di Creaks e di Recompile su PS5.