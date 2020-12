Un cartone di Among Us, ecco il nuovo video di Sio

Sio non ha certo bisogno di presentazioni, il celebre artista ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video su YouTube interamente dedicato al fenomeno Among Us e intitolato semplicemente Un cartone di Among Us.

Non vogliamo ovviamente spoilerarvi il contenuto della clip e vi invitiamo a guardare interamente il video fino alla fine per capire chi sia l'impostore. Sio non è nuovo al mondo dei videogiochi, avendo collaborato allo sviluppo di Super Cane Magic Zero realizzato da Studio Evil con il pieno supporto del fumettista.

Among Us ha riscosso in questi mesi un enorme successo, pubblicato nel 2018 e passato inosservato, il gioco è stato riscoperto inizialmente come meme sui social e in seguito è stato scaricato da decine di milioni di persone, tanto da diventare uno dei videogiochi più popolari del 2020.

La nuova mappa di Among Us verrà svelata la prossima settimana ai Game Awards inoltre presto dovrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda la traduzione italiana di Among Us, annunciata a novembre e attualmente in fase di adattamento e controllo qualità.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il possibile arrivo di Among Us su console, al momento lo studio è concentrato nel supportare le versioni per PC e Mobile.