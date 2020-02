Cartoomics 2020: debutta la nuova Arena Gaming con il PG Nationals Spring Split 2020

L'organizzazione di Cartoomics ha annunciato una collaborazione con Milan Games Week e la presenza in fiera della nuova Arena Gaming, area espositiva che ospiterà le semifinali e le finali del torneo PG Nationals Spring Split 2020 di League of Legends.

La nota stampa riporta quanto segue: "Altra novità dell’evento sarà la PG Arena, un vero e proprio teatro dedicato all’esport, a firma Milan Games Week e PG Esports, il Tournament Organizer leader in Italia nel settore esports che porta il fenomeno degli sport competitivi digitali all’interno della manifestazione. In questo vero e proprio teatro dedicato all’esport, andranno in scena gli appuntamenti più importanti della stagione competitiva quali le semifinali e le finali del PG Nationals Spring Split 2020 di League of Legends, il torneo nazionale del videogioco strategico più famoso al mondo, l’unico a garantire l’accesso al Campionato Europeo."

Cartoomics 2020 si terrà a Milano dal 13 al 15 marzi presso Fieramilano Roh, lo spazio eSport è indubbiamente una delle grandi novità di questa edizione della fiera, maggiori dettagli sono attesi nei prossimi giorni. Ricordiamo che a Cartoomics verrà presentato ufficialmente The Last Game, il fumetto con protagonisti i redattori di Everyeye.it!