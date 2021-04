Carve Snowboarding annunciato per Oculus, dai creatori di 1080° per N64

Grandi novità in arrivo per i fan dello snowboard e della realtà virtuale. Durante l’Oculus Gaming Showcase è stato mostrato Carve Snowboarding, produzione firmata Chuhai Labs nonché il primo esponente di questo genere sportivo a fare il suo esordio sui visori per la VR.

Il trailer si distingue per visuali mozzafiato e un gameplay che promette di lasciare estasiati chi non si è mai lasciato sfuggire un qualunque gioco di snowboard arcade ed è incuriosito dal provarlo grazie all'Oculus Quest 2. E dietro al progetto c’è un nome di tutto rispetto: trattasi di Giles Goddard, noto per essere stato uno dei lead programmers di 1080° Snowboard, uno dei più amati sportivi arcade firmati Nintendo che fece il suo esordio nel lontano 1997 su Nintendo 64.



1080° viene ancora oggi considerato tra i più brillanti esponenti del genere, grazie anche al contributo che Goddard diede all’opera. La serie Nintendo proseguì poi su GameCube con un secondo e ultimo episodio, 1080° Avalanche datato 2003, che tuttavia non vide il ritorno di Goddard al timone del progetto. Carve Snowboarding si pone quindi come un erede spirituale della serie Nintendo.

Al momento non ci sono dettagli più precisi su Carve Snowboarding in merito alla sua possibile data di uscita, ma gli autori hanno già promesso che forniranno maggiori dettagli sul gioco nei prossimi mesi. Ne risentiremo parlare presto.