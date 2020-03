Tutti a casa per il Coronavirus: 10 giochi lunghissimi da giocare in quarantena

A seguito delle disposizioni del governo, sono milioni gli italiani che stanno limitando gli spostamenti per limitare la diffusione del Coronavirus, che ha scatenato una vera e propria pandemia a livello globale.

I videogiocatori possono così approfittare del tanto tempo aggiuntivo trascorso a casa per coltivare la propria passione, magari cominciando finalmente quel titolo ripetutamente messo da parte poiché troppo lungo o eccessivamente impegnativo per essere affrontato nei brevi ritagli di tempo della vita frenetica di tutti giorni. Dal momento che la situazione attuale potrebbe protrarsi per qualche altra settimana, allora vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire questa ghiotta occasione! Se non sapete in quale avventura imbarcarvi, allora ecco a voi i nostri 10 consigli.

Giochi di ruolo come The Witcher 3: Wild Hunt, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Persona 5 Royal sapranno tenervi incollati allo schermo per un numero incredibile di ore, sia grazie alle loro trame principali, sia con le missioni secondarie. Stesso discorso per Assassin's Creed Odyssey, con i suoi lunghi viaggi per l'Antica Grecia, e Monster Hunter World, con innumerevoli mostri da cacciare, anche in compagnia. Questa è inoltre l'occasione giusta per mettere mano a Hollow Knight, un gioco davvero impegnativo, seppur non lunghissimo, che richiede molta pazienza, e a Dreams, che con i suoi tool di creazione è un'esperienza praticamente infinita per i giocatori in possesso di una fervida immaginazione. Parlando di esperienza infinite in cooperativa non possiamo non citare Destiny 2, mentre ai possessori di Nintendo Switch consigliamo di non lasciarsi sfuggire Animal Crossing: New Horizons in uscita il 20 marzo.

Questi sono i nostri consigli, ma siete caldamente invitati a condividere i vostri nella sezione commenti in calce a questa notizia. Dateci dentro!