La casa rischia di andare a fuoco ma un tedesco continua a giocare alla PlayStation

Vi è mai capitato di immergervi così a fondo in un videogioco da perdere il contatto con il mondo esterno? Quasi sicuramente sì, ma quello che è accaduta ad un cittadino di Soest, in Germania, ha dell'incredibile.

Lo scorso mercoledì, un gruppo di passanti ha notato del fumo uscire da una finestra di un condominio della cittadina della Renania e hanno allertato i vigili del fuoco. I soccorritori sono tuttavia rimasti allibiti quando, entrando nell'abitazione con le maschere anti-gas e auto-respiratori, hanno trovato un uomo tranquillamente intento a giocare alla PlayStation, talmente rapito da ciò che stava facendo da non accorgersi del fumo che aveva invaso casa sua. Un portavoce dei vigili del fuoco ha spiegato che nelle stanze la vista era già seriamente limitata, con gli arredi visibili a malapena.

L'uomo, a quanto pare, aveva dimenticato il ragù alla bolognese sul fuoco. Per fortuna è rimasto completamente illeso, ma il portavoce dei pompieri ha spiegato che mancava poco allo scoppio di un incendio vero e proprio. Purtroppo, non ci è dato sapere qual è il gioco che l'ha affascinato così tanto da non fargli rendere conto di essere in pericolo di vita, e neppure il modello della console PlayStation in suo possesso.