Casemiro del Real Madrid inaugura la sua organizzazione esport: CaseEsports

Il centrocampista del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro ha deciso di buttarsi sull'esport, seguendo le orme di molti colleghi (non ultimo il buon Sergio Aguero del Manchester City), lanciando la sua organizzazione di eSport: CaseEsports.

Il primo titolo in cui CaseEsports competerà sarà Counter Strike: Global Offensive. La neonata organizzazione ha già reclutato un team tutto brasiliano ed è composto da ex giocatori veterani che possono vantare esperienza in altre formazioni come Tempo Storm, INTZ, Imperial e Furia Academy.

La squadra è composta da Paulo "land1n" Felipe, Denis "dzt" Fisher, Felipe Delboni, Yan "yepz" Pedretti e Vinicius "⁠n1ssim⁠" Pereira.

La sede del team con i suoi uffici logistici e gestionali sarà a Madrid e ormai come da tradizione potrà contare su una gaming house dedicata alla preparazione e al benessere psico-fisico dei giocatori.

Casemiro si è già assicurato anche una serie di sponsor per CaseEsports: Drift (sedie da gaming), HyperX, Hawkers (una marca di occhiali). Casemiro ha dichiarato: “La squadra è stata creata per portare un mio passatempo a un livello professionale. So che creare una nuova squadra e vincere richiederà tempo e molto lavoro, ma spero che i giocatori e i fan apprezzeranno davvero questo progetto".

CaseEsports dovrebbe iniziare a competere nelle prossime qualificazioni DreamHack Open a dicembre.