Una caserma di Polizia e dei Vigili del Fuoco si contendono una palestra di Pokémon GO

Spesso parlando di Pokémon GO si commette l'errore di pensare che sia un gioco dedicato solamente ai più piccoli. Una curiosa testimonianza apparsa su Reddit nelle scorse ore è piuttosto particolare, e ci suggerisce esattamente il contrario.

L'utente non ha specificato il proprio paese di provenienza, ma ha raccontato che nella sua cittadina ci sono una caserma di Polizia e una dei Vigili del Fuoco, proprio accanto ad una libreria, che è una palestra ed un Pokestop, e membri dei entrambi i corpi delle Forze dell'Ordine, si contendono costantemente tale palestra.

"L'ho scoperto perché stavo aggiungendo un Pokémon alla palestra e alcuni poliziotti mi hanno notato che giocavo a Pokémon GO. Mi hanno chiesto in che team fossi e io ho risposto "quello blu" e loro erano tutti contenti" ha scritto l'utente, raccontando che poi uno dei poliziotti gli ha spiegato della disputa.

Il blu è ovviamente il Team Mistico, mentre quello rosso è il Team Coraggio. È probabile dunque che le due caserme abbiano deciso di sfidarsi utilizzando i colori che tradizionalmente le rappresentano.

Un altro utente di Reddit, anch'egli poliziotto e intorno alla trentina, ha avallato la storia, scrivendo: "Probabilmente è vero. Ogni lavoro in cui guidi per tutto il giorno e all'improvviso prevede ore di lavoro frenetiche, è reso migliore da cose come Pokémon GO".

Nel frattempo, è stato annunciato il Community Day di Aprile di Pokémon GO, mentre nella giornata di ieri è stato reinserito il raid di Giratina.

Che ne pensate di questa storia? Anche nella vostra città ci sono dispute storiche su alcune palestre?