Casinò Diamond di GTA Online: svelate le missioni della Storia e le attività Free Roaming

A giudicare dalle novità contenutistiche presenti nell'update gratuito Casinò e Resort Diamond di GTA Online, sembra proprio che i ragazzi di Rockstar Games abbiano deciso di fare le cose in grande e di accontentare i fan di GTA 5 con un update che può essere facilmente considerato una vera e propria espansione.

Oltre ai giochi d'azzardo e alle attività a cui partecipare all'interno del Casinò di Vinewood in lobby da massimo 30 utenti, l'ultimo update di GTA Online promette infatti di regalarci una storia a se stante, sganciata da quella di Michael, Trevor e Franklin ma comunque in grado di offrirci, nei limiti del possibile, un'esperienza narrativa qualitativamente di pari livello.

Attorno alle vicende collegate a Tao Cheng, il viziato nipote di un gangster della pericolosa Triade di Los Santos che ha investito i soldi ereditati dallo zio per costruire il Casinò e Resort Diamond, saranno costruite ben sei missioni cooperative della Storia che ci vedranno fronteggiare la minaccia rappresentata dalle gang texane che vorranno prendere il controllo dei traffici illeciti e dei ricavati dal gioco d'azzardo del Diamond. Ed è solo l'inizio.

Contemporaneamente a queste sei missioni cooperative, avremo infatti la possibilità di cimentarci in qualcosa come 16 Missioni di Gestione del Casinò: queste attività si focalizzeranno sulle dinamiche open world e permetteranno agli utenti di acquisire solti, esperienza, fama e competenze necessarie a espandere il giro di denaro del Diamond. Sempre grazie a queste missioni sarà inoltre possibile customizzare e migliorare l'arredamento dell'Attico del Resort.

A testimonianza delle ambizioni nutrite da Rockstar Games troviamo poi l'aggiunta di 54 carte da gioco sparse per la mappa di GTA Online: collezionandole, riusciremo a ottenere punti esperienza e gettoni bonus da spendere nel Casinò e nelle sue infinite attività a cui partecipare sia da soli che in compagnia dei propri amici (o di perfetti sconosciuti da mandare allegramente sul lastrico). Chi riuscirà a collezionare tutte le carte potrà sbloccare l'abito High Roller e un set di carte esclusivo da utilizzare per organizzare le proprie partite private a Blackjack e Poker. Cosa ne pensate delle aggiunte contenutistiche e delle novità della storia dell'update Casinò e Resort Diamond di GTA Online? Fatecelo sapere con un commento.