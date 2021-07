Activision Blizzard, capi in disaccordo: Brack condanna le accuse, Townsend minimizza

La denuncia nei confronti di Activision Blizzard, accusata dal California Department of Fair Employment and Housing di non rappresentare adeguatamente le proprie dipendenti, presunte vittime di battute sessiste e comportamenti scorretti, sta generando un gran baccano in rete.

In queste ore le alte sfere della compagnia hanno reagito alle accuse contattando i propri dipendenti mediante delle mail interne oppure affidando i propri pensieri ai social network, ma non serve un'analisi approfondita per rendersi conto che le loro posizioni sono molto discordanti.

Per il presidente di Blizzard J. Allen Brack, che ha raggiunto i suoi impiegati attraverso una mail interna (poi trapelata in rete grazie a Jason Schreier), i comportamenti descritti nella denuncia sono "completamente inaccettabili". L'esecutivo ha affermato che in Blizzard non vengono tollerate molestie di alcun tipo, e che la compagnia si impegna per garantire la sicurezza e il diritto di parola senza paura di ritorsioni. Brack ha incoraggiato tutte le dipendenti a contattarlo direttamente per esporre le proprie preoccupazioni, impegnandosi a riportare la compagnia sulla giusta strada. Rob Kostich, il presidente di Activision, ha invece affermato che le accuse sono "estremamente disturbanti", aggiungendo che i comportamenti descritti "non riflettono i valori di Activision".

Completamente diversi, invece, i toni della mail interna inviata da un'altra esecutiva, la CCO Fran Townsend (ex Homeland Security Advisor dell'amministrazione Bush). La Townsend, secondo Schreier, ha fatto infuriare molti dipendenti di Activision Blizzard minimizzando ciò che accade tra i corridoi della compagnia e attaccando pesantemente la denuncia, che secondo lei presenterebbe "un ritratto distorto e non veritiero, comprendente storie incorrette, vecchie e fuori contesto - alcune delle quali vecchie più di dieci anni". L'esecutiva ha descritto un'azienda rispettosa, ricca di valori e capace di fornire le medesime opportunità ad entrambi i sessi. La Townsend, che lavora per Activision Blizzard da soli 4 mesi, ha poi aggiunto: "Non possiamo permettere che le azioni vergognose degli altri e una denuncia inutile e irresponsabile danneggino la nostra cultura".

Al coro si è unito anche Mike Morhaime, fondatore di Blizzard ed ex-CEO della compagnia, il quale si è invece scusato pubblicamente con tutte le donne: "A tutte le donne di Blizzard che hanno dovuto sopportare ciò, mi dispiace avervi deluso. Vi ascolto, vi credo e sono profondamente rammaricato".