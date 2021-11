Caso Activision: Doug Bowser di Nintendo commenta la spinosa situazione

Nei giorni scorsi Jim Ryan di Sony si è espresso sul caso Activision Blizzard e anche Phil Spencer si è detto pronto a rivedere i rapporti con Activision, Nintendo non si è pronunciata in merito ma una email interna inviata da Doug Bowser ai dipendenti di Nintendo of America è trapelata in rete.

Il Presidente di NOA ha inviato una email ai dipendenti della compagnia e a tutti gli studi di proprietà (come Next-Level Games ad esempio) parlando proprio di questo argomento:

"Come molti di voi, sto seguendo la vicenda legata al caso Activision Blizzard", afferma Doug Bowser, che poi continua "i report emersi parlano di tossicità, molestie e comportamenti poco consoni. Sono accuse davvero gravi e angoscianti, comportamenti contrari alla mia etica personale nonché ai valori e alle politiche di Nintendo."

Il sito FanByte ha pubblicato il contenuto della mail ed ha contattato Nintendo of America per ulteriori chiarimenti, un portavoce dell'azienda ha confermato che il messaggio è autentico e realmente spedito da Doug Bowser ai dipendenti di NOA la scorsa settimana, tuttavia al momento Nintendo non ha altri dettagli da condividere riguardo questa vicenda.

Una vicenda destinata ad evolversi dal momento che le dimissioni del CEO di Activion Bobby Kotick sembrano sempre più probabili.