Il caso Blitzchung non ha avuto impatti significativi sul bilancio di Blizzard

Il caso Blitzchung qualche mese fa ha tenuto banco nel mondo degli esport e non solo, destando anche qualche preoccupazione per quanto riguarda il bilancio di Blizzard, dato che molti fan dell'azienda, come ad esempio la community di Hearthstone, avevano protestato anche con veemenza nei confronti del publisher.

Qualcuno aveva temuto dunque che per via di eventuali boicottaggi, i dati finanziari di Activision Blizard sarebbero stati rivisti decisamene al ribasso, ma stando ai numeri, l'impatto che il caso ha avuto sulle casse dell'azienda è stato relativamente scarso.

Activision Blizzard ha infatti visto sì, una riduzione delle entrate, ma si è trattato di una situazione costante nel corso dell'anno, e dunque non direttamente riconducibile alle polemiche per il ban di Blitzchung. La controversia è infatti avvenuta all'inizio del quarto trimestre dell'anno fiscale, periodo in cui i ricavi sono scesi dai 647 milioni di dollari dell'anno scorso ai 562 di quest'anno.

Ma come detto, è stata una costante per l'ultimo anno finanziario di Activision Blizzard, i cui ricavi sono calati complessivamente di circa un miliardo di dollari in tutto il 2019. Nel primo trimestre i guadagno sono stati 339 milioni (contro i 479 dell'anno precedente), nel secondo 381 (contro 485), nel terzo 392 (contro 627) e nel quarto 562 (contro 647). Forse il lancio di Overwatch su Switch ha contribuito a risollevare un po' la situazione.

Non sembrano in ogni caso essere tempi positivissimi per l'azienda, che anche l'anno prossimo potrebbe risentire un po' del lancio disastroso di Warcraft 3 Reforged. Staremo a vedere.