Caso Blizzard-Hong Kong: interviene il Congresso statunitense

Un gruppo bipartisan formato in seno al Congresso ha chiesto esplicitamente a Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, di invertire la strada itrapresa dalla compagnia, e revocare tutte le punizioni inflitte a Chung "Blitzchung" Ng Wai dopo la protesta inscenata ai Grandmasters.

Blizzard, come sappiamo, inizialmente ha bannato Blitzchung da tutte le sue competizioni per un anno e lo ha privato di tutti i premi vinti. Qualche giorno più tardi e in risposta alla rivolta che si è scatenata nel Web, la compagnia ha ridotto la sospensione a sei mesi e gli ha assegnato $ 10.000 in premi in denaro per aver vinto una partita dei Grandmasters.

La lettera della delegazione del Congresso, cita la punizione originale. "Mentre la Cina amplifica la sua campagna di intimidazione, Voi e la Vostra azienda dovete decidere se guardare oltre e promuovere i valori americani - come la libertà di parola e di pensiero - o di cedere alle richieste di Pechino al fine di preservare l'accesso al mercato" afferma la lettera.

"Vi esortiamo nei termini più forti a riconsiderare la vostra decisione rispetto al signor Chung. Avete l'opportunità di invertire la rotta. Vi esortiamo a prenderla."

La lettera è firmata da rappresentanti dei due schieramenti: Ron Wyden (D-Oregon) e Marco Rubio (R-Florida), nonché da Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York), Mike Gallagher (R-Wisconsin) e Tom Malinowski ( D-New Jersey).

La lettera esorta anche Blizzard a non censurare il diritto alla libertà di parola: "La vostra azienda afferma di difendere il diritto di esprimere pensieri e opinioni individuali, eppure molti dei vostri dipendenti credono che la decisione di Activision Blizzard di punire il signor Chung sia in contrasto con questi valori. Perché la vostra azienda è un pilastro del settore, la vostra decisione potrebbe avere un effetto deleterio sui giocatori che cercano di utilizzare il videogioco per promuovere i diritti umani e le libertà di parola. In effetti, molti giocatori in tutto il mondo hanno preso atto delle azioni dell'azienda, chiedendo comprensibilmente il boicottaggio dei giochi Activision Blizzard".

Insomma, il caso è addirittura approdato al Congresso: ora resta da vedere se l'intervento della politica statunitense scatenerà le reazioni della controparte cinese.