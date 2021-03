Il caso Devotion: l'horror taiwanese censurato è finalmente in vendita

Di Devotion, l'horror indipendente proveniente da Taiwan e pubblicato in origine a febbraio 2019, si è parlato a più riprese nel corso degli anni. Un gioco finito al centro di un vero e proprio scandalo internazionale non tanto per la sua violenza bensì per contenuti all'apparenza innocui, considerati però del tutto fuori luogo dal governo cinese.

Red Candle Games ha insomma vissuto momenti difficili, tra polemiche, ban di Devotion da Steam e cancellazioni preventive poco prima della ripubblicazione già annunciata su GOG. Uno stop dal sapore di ingiusta censura preventiva che si è fortunatamente interrotto nelle ultime ore, con l'inaugurazione di uno store digitale attraverso cui lo studio taiwanese ha messo in vendita una versione di Devotion priva di DRM sia del tanto discusso Devotion che di Detention, altro progetto a marchio Red Candle Games.

Ma da dove nasce tutta questa diatriba, e perché dovreste dare una chance a un horror che non cerca in alcun modo di spaventarvi con inseguimenti al cardiopalma, morti cruente o facili Jump Scare? Devotion è di fatto poco più che un walking simulator a tema horror: un videogioco di circa quattro ore in cui l'interazione è ridotta ai minimi termini, ma in cui a essere importante è in generale l'esperienza. Aspettatevi un racconto di debolezza umana, una perversa storia di come una devozione trascinante possa rischiare di sfociare nella cecità e nella follia più assolute. La parte del leone in Devotion spetta senza ombra di dubbio all'atmosfera asfissiante. La creatura di Red Candle Games è incentrata su uno scenario contenuto che non ti lascia scappare, in una trappola a spirale che non può non richiamare alla mente gli incredibili loop del mai dimenticato PT, ovvero naufragato progetto Silent Hills a cura di Hideo Kojima e Guillermo del Toro.

Devotion è ambientato in un complesso di appartamenti della Taiwan degli anni '80: un luogo fisico che sfocerà inevitabilmente in un incubo a occhi aperti. Toccherà a voi ricostruire, in un'avventura in prima persona, gli eventi verificatisi lungo un intero decennio: una storia che si dipanerà in tre momenti temporali diversi, fino alla sorprendente rivelazione finale. A un occhio non particolarmente attento Devotion potrebbe sembrare un horror particolare, senza dubbio profondamente intriso di suggestioni asiatiche, eppure non così capace di suscitare chissà quale scandalo. In realtà la polemica nasce dalle forti tensioni geopolitiche che esistono da decenni tra Taiwan e la Cina. La Repubblica Popolare che ritiene il territorio una sua provincia, mentre Taiwan si considera a tutti gli effetti uno stato autonomo.

E qui si inserisce, in maniera per noi del tutto innocua, Devotion. Un talismano presente all'interno del gioco accostava infatti il Presidente cinese Xi Jinping nientemeno che all'orsetto Disney Winnie The Pooh, cavalcando immagini satiriche apparse su Internet. Un'analogia – per usare un eufemismo – fortemente sgradita al regime della Repubblica Popolare, che in Devotion è diventata un sottile grido di ribellione. Una rivendicazione di autonomia politica a dir poco marginale nell'economia del prodotto, che pure è bastata a scatenare le ire di Pechino, capace di far immediatamente rimuovere il gioco da Steam per non farlo mai più tornare a disposizione del pubblico. Per lo meno fino ad oggi, con appunto l'insperato lancio della piattaforma digitale gestita direttamente da Red Candle Games.

Nel tempo la questione ha di certo contribuito ad alimentare il mito di Devotion: in quanto introvabile questo horror ha goduto della fama di gioco proibito, scomodo e impossibile da reperire. Da adesso, pur senza la comodità di Steam o di Gog.com, non sarà però più così: Devotion è disponibile a poco più di 14€, anche in un'edizione in bundle con la colonna sonora.

Acquistarlo significa non soltanto godersi in prima persona un titolo particolare e meritevole, ma anche prendere una posizione netta contro la censura imposta da un regime che non ammette repliche. Un modo per rivendicare la libertà d'espressione nei videogiochi, sostenendo coi fatti un piccolo team indipendente che ha avuto la sfortuna di infastidire un gigante che non ammette critiche.