Caso Dolphin: Valve ha aiutato Nintendo a rimuovere l'emulatore da Steam

L'ambizione del Dolphin Team di portare il loro emulatore di GameCube e Wii su Steam si è infranta contro l'inamovibile Nintendo, che ha chiesto a Valve di rimuovere la pagina di Dolphin dal negozio e ancor prima dell'effettivo lancio, inizialmente previsto per questo mese.

La casa di Kyoto, che si è avvalsa del DMCA, ha prevedibilmente ricevuto numerose critiche da chi bazzica nell'ambiente dell'emulazione, e si è difesa spiegando che non può accettare un software che "aggira illegalmente le misure protettive di Nintendo e fa girare delle copie illegali dei giochi", aggiungendo inoltre che pratiche del genere "danneggiano lo sviluppo e infine soffocano l'innovazione".

A quanto pare, la storia che conoscevamo e che vi abbiamo riassunto rapidamente è incompleta, dal momento che presenta anche alcuni retroscena. Stando alle copie di alcune mail che il Dolphin Team ha consegnato a The Verge, è stata Steam a portare all'attenzione di Nintendo il caso Dolphin ancor prima che la casa di Kyoto se ne accorgesse, ed è stata sempre Steam a togliere la spina all'emulatore senza concedere al Dolphin Team la possibilità di controbattere. In pratica, l'ha stroncato sul nascere.

In una mail inviata a Valve il 26 maggio, i legali di Nintendo hanno ringraziato Valve "per aver portato alla loro attenzione l'annuncio della pubblicazione di Dolphin sullo store di Steam", per poi chiedere la rimozione dell'emulatore da Steam e infine appellarsi alla Sezione DMCA 1201, la quale afferma che "le piattaforme non possono ospitare tecnologie che aggirano il copyright". Questa sezione è ben diversa dalla DMCA 512, che invece assolve le piattaforme da ogni responsabilità per gli utenti o sviluppatori che pubblicano software illegali.

In altre parole, i legali di Nintendo hanno fatto capire che, se Dolphin fosse apparso su Steam, avrebbero fatto causa direttamente a Valve, la quale non potrebbe difendersi invitando Nintendo a prendersela con Dolphin. Questo sarebbe concesso dalla Sezione DMCA 512, non dalla Sezione DMCA 1021 alla quale si sono appellati i legali, che attribuiscono a Valve ogni responsabilità. Per questo motivo, pur di evitare un contenzioso, i curatori di Steam hanno deciso di stroncare tutto sul nascere, facendo sparire la pagina di Dolphin e non offrendo ai suoi sviluppatori alcuna possibilità di controbattere.

Contattata da The Verge, Valve ha fornito la seguente dichiarazione: "Gestiamo Steam come una piattaforma aperta, ma contiamo sul fatto che i creatori pubblichino solamente cose che hanno il diritto di distribuire. A volte le terze parti sollevano delle obiezioni legali sulle cose che appaiono su Steam, ma Valve non è nella posizione giusta per giudicare quelle dispute - le parti devono andare in tribunale e negoziare tra loro. Un'accusa di infrazione di copyright, ad esempio, potrebbe essere gestita attraverso il processo DMCA, ma altre dispute non hanno un procedimento di risoluzione legale, dunque in questi casi generalmente preferiamo bloccare la distribuzione finché le parti in causa non dicono a Valve d'aver risolto il loro contenzioso. Non vogliamo distribuire un'applicazione che potrebbe essere bloccata, perché potrebbe danneggiare gli utenti. Vista e considerata la storia di azioni legali che Nintendo ha intrapreso contro alcuni emulatori, abbiamo portato proattivamente alla loro attenzione il caso dopo che il Dolphin Team ha annunciato il suo arrivo su Steam. Sulla base della lettera che abbiamo ricevuto, Nintendo e Dolphin sono impegnate in una chiara disputa legale tra loro, e Valve non può giudicarla".

Il 26 maggio, Valve ha comunicato agli sviluppatori la decisione di rimuovere Dolphin da Steam, a meno che la disputa con Nintendo non venga risolta. In altre parole, ha deciso di non schierarsi al fianco del Dolphin Team, lasciandolo solo contro Nintendo.