Caso Euromediashop PS5: Codici chiede il sequestro dei beni del titolare

Codici (Centro per i Diritti del Cittadino) ha annunciato di voler chiedere il sequestro dei beni per il titolare di Euromediashop, sito di eCommerce che ha raccolto oltre 1.000 ordini mai evasi per PS5 e altri dispositivi elettronici, per un totale di 800,000 euro.

Il titolare della società si è costituito ed è ora indagato per truffa a piede libero, sembra però che i soldi dei clienti siano spariti, donati in beneficenza secondo le prime ricostruzioni. L'associazione Codici però non ci sta: "Prendiamo atto delle scuse – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ma è chiaro che non possono bastare per chiudere una vicenda che presenta tante, troppe ombre e che ha danneggiato moltissime persone."

Continua Giacomelli: "In attesa che le indagini facciano il loro corso chiediamo il sequestro dei beni sia del titolare che della società, ed annunciamo che ci costituiremo parte civile al processo. Ci sono oltre 1.000 acquirenti che hanno acquistato un prodotto che non hanno mai ricevuto, a partire dalla famosa PlayStation 5 per passare poi a smartphone e computer portatili, mentre Euromediashop con questa operazione, stando sempre a quanto avrebbe riferito il titolare alla Guardia di Finanza, ha guadagnato 800mila euro."

Codici è a disposizione per aiutare chiunque voglia aderire alla class action contro Euromediashop, per partecipare vi basterà compilare il modulo e inviarlo all'indirizzo segreteria.sportello@codici.org.