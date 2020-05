Caso Floyd: lo slogan Black Lives Matter approda su Animal Crossing New Horizons

Gli Stati Uniti d'America sono stati investiti da un forte e potente moto di indignazione popolare in seguito alla morte di George Floyd, cittadino USA afroamericano.

L'indignazione, tuttavia, in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, non si è arrestata entro i confini del continente nordamericano, ma si è invece propagata anche nel resto del mondo. Gli atti simbolici compiuti come segno di profonda indignazione per l'accaduto sono stati numerosissimi e molti di questi hanno visto tornare a diffondersi con nuova forza il già noto slogan "Black Lives Matter".

Molte le piazze virtuali che hanno voluto prendere posizione sul caso Floyd, che, evidentemente, ha colpito la sensibilità anche di moltissimi giocatori di Animal Crossing: New Horizons. Sui social network, molti utenti attivi nel life simulator a firma Nintendo hanno infatti scelto di condividere creazioni che riportano propria la dicitura "Black Lives Matter". Alcuni giocatori ne hanno creato item indossabili, mentre altri hanno dato vita a cartelli e insegne da esporre sulla propria isola di gioco. Direttamente in calce a questa news, potete trovare alcuni dei molti esempi che possono essere trovati su Twitter.



Animal Crossing: New Horizons è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, sul quale è approdato nel corso del mese di marzo, trasformandosi rapidamente in un grande successo commerciale.