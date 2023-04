Caso Fortnite-App Store: Apple ha battuto ancora una volta Epic Games

Ricordate la battaglia tra Epic Games ed Apple? La disputa legale, che tanto ci ha intrattenuto prima delle scaramucce tra Microsoft, Sony e le autorità anti-trust di mezzo mondo per la questione Activision-Blizzard, ci ha appena regalato un altro, interessante risvolto.

Stando a quanto riferisce Bloomberg, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit si è espressa in favore di Apple e le sue politiche sull'App Store, affermando che non violano le leggi federali dell'antitrust e non stabiliscono un monopolio nel settore. La decisione della corte d'appello segna l'ennesima sconfitta per Epic Games, che nel 2020 ha fatto causa ad Apple recriminando per le tasse dell'App Store. Apple, come altri competitor, trattiene il 30% di tutti gli introiti generati con la vendita di giochi, applicazioni e contenuti in-app, una percentuale ritenuta troppo elevata da Epic Games. Per evitare di pagare queste tasse, all'epoca la compagnia di Tim Sweeney ha lanciato uno store proprietario, una mossa non consentita dal regolamento di Apple che ha infine portato al ban di Fortnite da App Store, iPhone e iPad.

Da allora il caso è saltato di tribunale in tribunale, finendo anche in corte d'appello, dove ad uscirne sconfitta è stata ancora una volta Epic Games, per la nona volta su dieci. "C'è un vivace ed importante dibattito in merito al ruolo ricoperto dalle piattaforme per le transazioni online nella nostra economia e democrazia", hanno riferito congiuntamente i tre giudici incaricati del caso. "Il nostro compito in quanto corte federale per gli appelli, in ogni caso, non è risolvere quel dibattito - e nemmeno potremmo provarci. Per questa decisione abbiamo piuttosto applicato fedelmente i precedenti in materia".

Apple ha commentato la decisione descrivendola come "una clamorosa vittoria", tuttavia ha anche confessato che sta valutando eventuali azioni contro la sentenza emessa dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers della corte della California nel 2021, che ha definito la condotta di Apple come anti-competitiva (non monopolistica) costringendola ad offrire agli sviluppatori la possibilità di linkare a metodi di pagamento esterni.