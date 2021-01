Caso GameStop, un texano usa i guadagni per regalare 10 Switch ad un ospedale pediatrico

Continua a tenere banco il caso GameStop: il noto rivenditore internazionale ha visto il proprio titolo in borsa volare dopo che un gruppo organizzato di piccoli investitori ha sferrato un pesante attacco agli short sellers, trader al ribasso che invece scommettevano sul declino della società.

Mentre gli esperti del settore continuano a discutere in merito al valore della mossa, giudicata da alcuni come rivoluzionaria, da altri come una pesante scorrettezza nei confronti dei grandi fondi, alcuni piccoli investitori hanno visto la propria fortuna crescere a dismisura. Tra questi c'è anche un texano, che ha scelto di utilizzare parte dei soldi guadagnati per fare della beneficenza. Come riporta NBC 5, un uomo che ha preferito rimanere anonimo ha comprato dieci Nintendo Switch da GameStop e le ha regalate all'ospedale pediatrico Medical City Children, situato a Fort Worth, a Dallas.

L'anonimo investitore ha chiaramente riferito alla testata di aver "guadagnato un buon quantitativo di soldi attraverso r/WallStreetBets nel corso di questi divertenti scambi per GME (il titolo azionario di GameStop, ndr)", per poi decidere di dare parte di quel denaro alla stessa catena che gliel'ha fatto guadagnare, in un modo che lui ha definito "ugualmente divertente". Con questa mossa, intende inoltre ispirare e convincere gli altri piccoli investitori di Reddit a fare altrettanto, convogliando parte del denaro guadagnato in beneficenza.

Lo scorso venerdì, intanto, il valore della azioni di GameStop ha ripreso a crescere dopo il calo di giovedì provocato dalle limitazioni imposte dalla piattaforma Robinhood, ora rimosse.