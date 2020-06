Caso George Floyd: arriva il messaggio di Nintendo contro il razzismo

Sono molte le compagnie e le personalità che nei giorni scorsi, a seguito dell'omicidio di George Floyd, si sono schierate contro il razzismo. Tra queste, anche Microsoft Xbox e Sony PlayStation.

Quest'oggi è arrivata anche la dichiarazione ufficiale di Nintendo of America: "Nintendo condivide il dolore provato negli Stati Uniti d'America dopo la tragica morte di George Floyd, e siamo al fianco della comunità Nera e di tutti coloro che condividono la nostra umanità e gli ideali fondamentali di uguaglianza e giustizia. Rifiutiamo ogni differenza, esclusione, oppressione e violenza che porta a morti completamente non necessarie come questa. Ci impegniamo a promuovere uguaglianza, inclusione e diversità in tutti gli aspetti degli affari e del lavoro che facciamo".

Un messaggio che non possiamo non condividere. Intanto, il clima di tensione che si respira e soprattutto le proteste e le rivolte che si stanno svolgendo in tutti gli Stati Uniti d'America, si stanno ripercuotendo anche sul mondo videoludico. La presentazione dei giochi di PS5 e Night City Wire di Cyberpunk 2077 sono solamente alcuni degli eventi che sono già stati rinviati alle prossime settimane dai rispettivi organizzatori.