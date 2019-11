Caso Jarvis: anche FaZe Clan commenta il ban a vita da Fortnite

Sta ancora facendo discutere il ban a vita inferto a Jarvis, giocatore di Fortnite sorpreso a barare in diretta con un Aimbot, un software che permette di mirare con incredibile facilità e pertanto estremamente vietato in qualsiasi sparatutto online.

Nel gestire il caso, Epic Games non ha mostrato nessuna pietà. La politica della software house americana prevede tolleranza zero nei confronti di chi usa trucchi in Fortnite. Sebbene Jarvis non li abbia utilizzati in una competizione ufficiale, ha realizzato diversi video per la sua comunità. Dopo il commento di Ninja, che si è schierato al fianco del collega affermando che i content creator non dovrebbero mai essere bannati, è arrivato anche il comunicato ufficiale del FaZe Clan, compagine alla quale è affiliato Jarvis.

"Jarvis è un intrattenitore e un creatore di contenuti che trasmette e realizza video su YouTube per i suoi fan. Non gioca a livello professionale. È un ragazzo di 17 anni che ha preso una pessima decisione mentre creava dei contenuti, e che ha persino avvertito più volte durante i video di non usare mai la tecnologia aimbot", si legge nel comunicato inviato a Kotaku. "FaZe Clan è profondamente dispiaciuto per il devastante impatto che ciò avrà sulla vita di Jarvis. Noi, in ogni caso, rimaniamo speranzosi e pronti a lavorare con Epic Games in qualsiasi modo possibile al fine di permettere a Jarvis di tornare a giocare. Considerate l'età di Jarvis e la sua passione per Fortnite, riteniamo che sia possibile raggiungere un compromesso equo". Cosa ne pensate? Alla luce di ciò, ritenete che Epic Games debba ammorbidire la punizione?