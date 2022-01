Dopo il caso Logan Paul, eBay offre l'autenticazione delle carte collezionabili in USA

Quello delle carte collezionabili è un business in continua espansione e nella prima metà del 2021 solo su eBay sono state vendute carte per due miliardi di dollari. C'è un grande interesse dietro questo tipo di prodotti e per evitare possibili truffe la piattaforma ha deciso di adottare un sistema di autenticazione e certificazione delle card.

Recentemente si è parlato molto delle carte Pokemon false di Logan Paul, Logan ha comprato box sigillati di carte Pokemon prima serie datate 1999 per un totale di 3.5 milioni di dollari, una volta aperte le confezioni però ha trovato bustine di carte di G.I. Joe, apprendendo di essere stato raggirato.

Forse per evitare simili situazioni, eBay ha varato un servizio di autenticazione e garanzia negli Stati Uniti in collaborazione con partner specializzati nel settore. Al momento tutte le carte vendute a più di 750 dollari dovranno essere inviate all'azienda partner che si occuperà di valutar attentamente il prodotto, solo in seguito l'articolo verrà inviato all'acquirente in una confezione speciale.

Il servizio sarà gratuito (almeno inizialmente) e l'obiettivo di eBay è quello estenderlo nel corso dell'anno anche alle carte con valore superiore ai 250 dollari, range nel quale rientrano anche molte carte Pokemon e Yu-Gi-Oh, oltre a card a tema sportivo.