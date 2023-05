Nel caso non fosse chiaro: Horizon 3 si farà, Aloy vivrà una nuova avventura altrove

Guerrilla Games ha già più volte accennato ad un terzo episodio della saga di Horizon e a scanso di equivoci ha scelto di farlo nuovamente, stavolta in un'occasione davvero speciale: il suo ventesimo compleanno.

Nella giornata di ieri 9 maggio, il Direttore dello studio Jan-Bart van Beek ha celebrato il ventesimo anniversario di Guerrilla Games ripercorrendo la storia dello studio, che si è fatto conoscere al grande pubblico con Killzone nel 2004 e si è imposto in tempi recenti con Horizon Forbidden West, un'esclusiva PlayStation capace di vendere 8,4 milioni di copie.

Il ricordo di van Beek si è poi concluso con una finestrella sul futuro, ossia con l'ennesima conferma del ritorno di Aloy in una nuova avventura. Il boss ha terminato la storia di Guerrilla Games scrivendo: Infine, ci tengo a condividere con voi che siamo molto emozionati per il prosieguo delle avventure di Aloy. La sua ultima missione l'ha portata tra le rovine di Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores e non vediamo l'ora che scopriate dove andrà dopo".

Horizon 3 (un titolo che usiamo in via provvisoria) poteva apparire già scontato alla luce del successo della serie, ulteriormente cementato con l'attestazione delle 8,4 milioni di copie vendute, ma un'ulteriore conferma non fa male di certo. Tra l'altro, ci teniamo a far notare che secondo alcuni rumor Guerrilla sarebbe al lavoro anche su uno spin-off multiplayer di Horizon.