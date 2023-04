Caso Redfall: gli utenti Xbox Series trattati da cittadini di seconda classe da Microsoft?

Come abbiamo appreso nelle ultime ore, Redfall non avrà una modalità a 60fps su Xbox Series X al lancio, una notizia prevedibilmente accolta con forte negatività dai possessori dell'ammiraglia di Microsoft. Cogliendo lo spunto offerto da questa spiacevole notizia, l'insider Klobrille ha fornito un suo personale commento sulla situazione.

L'account Twitter di Klobrille è uno dei più attivi tra quelli vicini al mondo Xbox, e spesso l'utente ha anticipato l'arrivo di novità riguardanti il gaming targato Microsoft e si è reso protagonista di moltissimi contenuti fanmade per promuovere la casa di Redmond. Tuttavia, la notizia riguardante Redfall è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendolo ad esternare una forte critica nei confronti dell'operato di Phil Spencer e soci negli ultimi mesi ed anni.

Stando a Klobrille, Microsoft ha fatto bene ad espandere i suoi interessi nel settore del gaming, ma sta rischiando di lasciare indietro l'utenza console:

"Microsoft deve stare attenta a non far sembrare i possessori di console Xbox come cittadini di seconda classe in questo momento. Redfall non supporterà 60fps al momento del lancio dopo essere stato mostrato in esecuzione a quel frame rate praticamente in ogni trailer di gioco, e questa è solo la ciliegina sulla torta.

Xbox è aperta da anni sull'espansione su PC e dispositivi mobili. PC Game Pass in particolare sta vedendo una grande crescita. MS sviluppa persino giochi proprietari che saltano l'uscita su console al momento del lancio (Flight Simulator, Age of Empires, Ara: History Untold) per un'esperienza PC di prim'ordine. Anche l'acquisizione di ABK non riguarda molto il business delle console in sé. Microsoft è particolarmente interessata a King per espandersi verso il mobile; e Blizzard per consentire un'ulteriore crescita su PC.



Sul fronte console, non ci sono grandi cambiamenti su Xbox da diversi anni. Gli utenti console Xbox sono già abituati ad avere molte esclusive in meno rispetto a Nintendo o Playstation. Anche se adoro sia Pentiment che Grounded, il 2022 è stato semplicemente un anno inaccettabile per la quantità di produzioni first party. Inoltre, non aiuta il fatto che un gioco come Ara venga rilasciato solo su PC.

Poi ci sono le spedizioni di console. Sembra che Microsoft semplicemente non sia in grado di produrre abbastanza console Xbox in questo momento, rimanendo indietro rispetto a PS5 anche nei loro principali mercati".

Klobrille continua con la sua lista di punti critici, tra cui troviamo anche Xbox Live Gold, definito "un meme, a questo punto", che costringe i giocatori a pagare per giocare a modalità multiplayer accessibili in maniera gratuita su PC, e che regala ormai giochi mensili più che trascurabili. Non ci sono inoltre aggiornamenti ufficiali sui metodi di espansione della memoria di Series X|S, e la serie portabandiera di Xbox, Halo, è stata colpita dai numerosi licenziamenti ai danni di 343 Industries.

"La verità è che il posto migliore per giocare ai giochi Xbox, e tutti quelli in arrivo, non è su console. È su PC", conclude il lungo post di Klobrille che invita Microsoft a prendersi più cura della sua "fanbase principale".

In fase di promozione di Xbox Series X|S, sembrava che i 60fps sarebbero stati garantiti dalla console, ma Aaron Greenberg ha sottolineato che le decisioni finali spetteranno sempre ai singoli sviluppatori.