Caso Star Wars Battlefront 2: EA ottiene un Guinness World Record poco lusinghiero

Le polemiche sul dubbio sistema delle microtransazioni di Star Wars Battlefront 2 sono indubbiamente state le protagoniste indiscusse degli ultimi mesi del 2017, essendosi trascinate per molto tempo dopo il lancio, nonostante il repentino cambio di rotta di EA.

In quei giorni, i responsabili di Electronic Arts e DICE erano impegnati a rispondere agli innumerevoli utenti inferociti per il sistema di sblocco dei personaggi che era stato imbastito, nel tentativo di placare i loro animi e cercare di dare una giustificazione alle loro scelte. Una di quelle risposte, scritta dal Community Team di EA su Reddit, è entrata nella storia per l'ondata di voti negativi che ha ricevuto, ben 683 mila. Avete letto bene: nessun messaggio sulla nota piattaforma ha mai generato tanto astio, e adesso ha ricevuto il premio (?) che si merita, un bel Guinness World Record! Nell'edizione 2020 del noto libro celebrativo è possibile leggere: "Un post ufficiale dell'editore di videogiochi Electronic Arts, in risposta alle lamentele dei fan sulla necessità di dover sbloccare personaggi come Darth Vader e Luke Skywalker in Star Wars Battlefront II (2017) mediante loot box, ha ricevuto 683.000 voti negativi".

Il post in questione può essere trovato a questo indirizzo. È stato pubblicato il 12 novembre 2017 in risposta ad utente che chiedeva: "Davvero? Ho pagato 80 dollari per ritrovarmi Darth Vader bloccato?", ed esordiva in questo modo: "Il nostro intento è quello di fornire ai giocatori un senso di orgoglio e appagamento per lo sblocco dei differenti eroi", parole che non sono piaciute quasi a nessuno. Sarà davvero difficile battere questo record: il secondo post meno popolare di Reddit ha "solamente" 89 mila voti negativi.

Da allora, in ogni caso, Star Wars Battefront 2 ne ha fatto di strada. EA e DICE hanno completamento riscritto il sistema di progressione e hanno continuato, ininterrottamente, a pubblicare contenuti gratuiti. A dicembre arriverà un aggiornamento dedicato a Rise of the Skywalker.