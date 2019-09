Altro caso di swatting durante un torneo di Apex Legends

Un altro caso di swatting sta facendo molto discutere negli USA. Una coppia della Virginia che ha un canale Twitch, HisandHersLive, stava partecipando a un torneo di Apex Legends quando è stata costretta a uscire di casa, ormai circondata dalla polizia.

I due streamer, Andrew e Judy Kristensen, stavano giocando prima di essere costretti a lasciare la propria casa, secondo quanto riportato dall'emittente NBC 12.

La coppia non ha saputo cosa stesse succedendo fino a quando il ragazzo, ancora in live, non ha ricevuto una telefonata da suo fratello che gli chiedeva cosa stesse accadendo.

"Rispondo al telefono e mio fratello mi dice: ehi, tutti ti stanno cercando. Hai la polizia alla porta, devi farli entrare. Sei stato circondato". I ragazzi, in live, non hanno nemmeno avuto il tempo di rendersi conto di nulla. Soprattutto, non potevano sentire la polizia intimare loro di arrendersi e uscire, perché avevano le cuffie e non avevano sentito assolutamente nulla.

Lo streamer ha detto che probabilmente qualcuno ha chiamato gli agenti dopo esser riuscito a risalire all'indirizzo di casa della coppia tracciando il loro indirizzo IP mentre la coppia era in diretta streaming. Nella denuncia che ha causato l'intervento degli agenti, "hanno detto che qualcuno era stato assassinato a casa nostra e che c'erano persone tenute in ostaggio".

La coppia ha anche affermato di esser stati ammanettati dalla polizia davanti casa. Ad un certo punto durante il loro live, è possibile vedere anche gli agenti mentre perquisiscono la casa e passano davanti la webcam.



La pratica dello swatting continua a essere una piaga che pare non poter essere arginata. Inoltre, può portare a conseguenze drammatiche, come nel caso della morte del giovane in Kansas.