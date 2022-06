Cassette Beasts: il Pokemon-like di Raw Fury nel trailer del Guerrilla Collective

Gli sviluppatori di Bytten Studio alzano nuovamente il sipario su Cassette Beasts per mostrarci delle scene di gameplay inedite di questa interessante avventura ispirata ai Pokemon e ai primi capitoli di Final Fantasy.

La nuova esperienza in salsa ruolistica edita da Raw Fury ci vedrà interpretare un gruppo di giovani avventurieri chiamati a esplorare New Wirral, un'isola remota abitata da mostriciattoli d'ogni sorta.

Come possiamo intuire ammirando il nuovo gameplay, in Cassette Beasts il cuore pulsante dell'esperienza di gioco sarà rappresentato dalla ricerca costante di nuove creature da collezionare, e con esse la necessità di evolvere nuove abilità e acquisire poteri necessari per raggiungere le aree più avanzate della mappa a mondo aperto. Il tutto, impreziosito da una squisita interfaccia nello stile di un mangianastri e da un comparto grafico ispirato alla cultura pop anni '80 e '90.

Il lancio di Cassette Beasts è previsto nei prossimi mesi su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Come sottolineato da Raw Fury e Bytten Studio sin dal trailer diannuncio di Cassette Beasts, il titolo è destinato ad approdare al day one nel catalogo degli abbonati a Xbox e PC Game Pass.