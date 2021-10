Cassette Beasts: Raw Fury svela il GDR in pixel art per PC, Switch, Xbox e Game Pass

Dopo essersi occupata del lancio di Sable, il publisher Raw Fury presenta Cassette Beasts, un originale GDR a mondo aperto in pixel art sviluppato da Bytten Studio e destinato ad approdare presto su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Ispirato ai primi capitoli della serie di Final Fantasy e alla cultura pop anni '80 e '90, Cassete Beasts vede gli utenti interpretare un manipolo di giovani avventurieri sbarcati su New Wirral, un'isola remota abitata da bizzarre creature e da mostriciattoli d'ogni sorta.

L'impianto di gioco eretto da Bytten Studio farà leva sulla curiosità dei giocatori e sulla loro necessità di esplorare liberamente lo scenario per acquisire abilità e poteri, non prima però di aver collezionato le creature da catturare e battere in una serie di battaglie a turni con un'interfaccia nello stile di un mangianastri.

Il gameplay elaborato dagli autori di Cassette Beasts si appoggia anche a un Sistema di Fusione che consentirà agli utenti di creare nuovi mostri unendo le abilità e le caratteristiche inedite di ciascun essere incrociato su New Wirral. I poteri da evolvere catturando i mostri serviranno anche per sbloccare l'accesso ad aree segrete piene di dungeon pericolosi. In attesa di conoscere la data di lancio di Cassette Beasts, vi lasciamo in compagnia delle immagini e del video di presentazione: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo ibrido in pixel art tra Final Fantasy e Pokemon.