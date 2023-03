Cassette Beasts sarà tradotto in italiano: il Pokemon-like ha una data su PC e Game Pass

Alla già nutrita selezione dei giochi in arrivo ad aprile su Xbox Game Pass si aggiunge Cassette Beasts: l'avventura ruolistica di Raw Fury che prende spunto dai primi capitoli di Pokemon, Zelda e Final Fantasy sarà disponibile tra poche settimane su PC e nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

Il nuovo progetto firmato da Bytten Studio ci condurrà sull'isola di New Wirral per farci indossare i panni di un gruppo di giovani avventurieri. Il perno dell'esperienza di gioco promessa da Cassette Beasts verte attorno alle attività di ricerca delle creature che popolano New Wirral.

Ogni mostriciattolo in pixel art catturato dal proprio gruppo di avventurieri potrà essere utilizzato in battaglia e nella risoluzione degli enigmi ambientali, non prima però di evolverne le abilità attraverso una serie di sfide da completare esplorando la mappa a mondo aperto. Il tutto, sullo sfondo di una colonna sonora e di un comparto grafico ispirati alla cultura pop anni '80 e '90.

Il lancio di Cassette Beasts è previsto per il 26 aprile su PC e Game Pass. Per quanto concerne le versioni console, Raw Fury promette di pubblicare l'avventura in stile Pokemon di Raw Fury entro la fine della primavera su Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X|S. A prescindere dalla propria piattaforma di riferimento, l'avventura di Cassette Beasts potrà essere vissuta in italiano grazie al supporto garantito da Raw Fury e Bytten Studio sia nei sottotitoli che nella traduzione di ogni elemento dell'interfaccia e dei menù.