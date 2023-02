Cassette Beasts: volete provare il Pokemon-like di Raw Fury? Su PC arriva la Demo co-op

Raw Fury e gli sviluppatori di Bytten Studio ci rituffano nelle colorate atmosfere del GDR Pokemon-like Cassette Beasts per invitarci a partecipare alla Friendship Games Week 2023 scaricando la Demo "a vocazione cooperativa" appena approdata su PC (Steam e Microsoft Store).

La versione dimostrativa di Cassette Beasts, fruibile interamente in cooperativa locale, ci porta sull'isola remota di New Wirral per farci esplorare la spiaggia e le aree limitrofe di questa ambientazione piena di mostriciattoli e creature d'ogni sorta.

La porzione di mappa esplorabile nella Demo offre l'accesso a numerose attività che riflettono l'esperienza di gioco complessiva di Cassette Beasts, un titolo che attinge a piene mani dalla serie di Pokemon e dai primi capitoli di Final fantasy per calarci nei panni di un avventuriero alla perenne ricerca di sfide per evolvere le proprie abilità. Il tutto, intriso del fascino della musica e della cultura pop anni '80 e '90.

La commercializzazione di Cassette Beasts è prevista più avanti nel 2023 su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il video di annuncio di Cassette Beasts.