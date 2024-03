Cassette Beats, presto sarà possibile giocare con i propri amici: appuntamento a maggio!

Sono passati diversi anni da quella volta in cui Raw Fury svelò il GDR in Pixel Art Cassette Beasts. Nel tempo, il Pokémon-Like sviluppato dai ragazzi di Bytten Studio ha accolto con sé parecchie novità, ma su tutte ve n'è una particolarmente importante che farà il suo debutto tra circa otto settimane: arriverà il multigiocatore su Cassette Beast.

A poco meno di un anno da quando è stata rivelata la data d'uscita di Cassette Beasts su PC e Game Pass, ecco che c'è aria di novità: a maggio verrà introdotta la possibilità di giocare online con i propri amici, andando alla ricerca di creature da catturare in compagnia. "Grazie all'aggiornamento, i giocatori potranno: giocare ed esplorare il mondo di Cassette Beasts con un massimo di otto amici, tutti visibili nel loro mondo". Più nel dettaglio, sarà possibile dare il via a sessioni di gioco attraverso la modalità "gioca con gli amici", permettendo di portare a termine una vasta gamma di attività pensate per più utenti.

Ma quando verrà rilasciato l'update? L'aggiornamento per il multigiocatore di Cassette Beasts verrà pubblicato il 20 maggio. Mancano ancora due mesi all'approdo della patch che darà una svolta alla propria avventura realizzata da Bytten Studio e pubblicata da Raw Fury. Cosa ne pensate dell'aggiornamento previsto tra 8 settimane? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

