Il cast di Final Fantasy VII in questo cosplay di gruppo con Tifa, Cloud, Aerith e altri

Chi non conosce la saga di Final Fantasy? Square Enix fece centro con questo prodotto ambientato in universo particolare, con poche correlazioni tra un titolo e l'altro ma che riusciva sempre a creare storie uniche e avvincenti, animate da personaggi diventati iconici. Tra i più amati di questa saga, c'è Final Fantasy VII.

Pubblicato nel 1997, Final Fantasy VII è stato considerato un classico del genere dei giochi di ruolo alla giapponese, ricevendo recensioni positive da parte della critica e dei fan per la sua grafica, la trama, la colonna sonora e la giocabilità. Non è un caso ovviamente se ancora oggi se ne parla e se Square Enix ha deciso di adottare una strategia di rifacimento del videogioco. Così nel 2020 è nato Final Fantasy VII Remake, con una prima parte resa disponibile inizialmente su console e soltanto dopo su PC con Intergrade. E ora tutti sono in attesa della parte 2.

L'anteprima di Final Fantasy VII Remake Parte 2 può tenere a bada solo in maniera limitata il pubblico, che desidera avere già tra le mani la storia completa di Square Enix. La trama del gioco segue Cloud Strife, un ex-soldato che si unisce a un gruppo di ribelli noti come Avalanche nella loro lotta contro la Shinra e Sephiroth, un potente guerriero che minaccia la sopravvivenza del mondo. Tra azione e stratagemmi vari, tutto il cast inizia a prendere forma.

Ed eccolo tutto insieme in questo cosplay di gruppo di Final Fantasy VII con Cloud, Tifa, Sephirot, Zack, Cid, Vincent e Aerith, ovvero la maggior parte dei personaggi che appaiono di più. Vi piace la proposta? In solitaria c'è invece questo cosplay di Tifa Lockhart pronta a dare calci.