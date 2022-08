Il cast dell'horror psichedelico The Chant si racconta in video

Dopo averci raccontato la storia di The Chant tutta santoni e mostri nextgen, Brass Token e Prime Matter ci rituffano nelle atmosfere a tinte oscure del loro horror psichedelico per presentarci il cast del titolo in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Una volta approdati a Glory Island, gli appassionati di avventure thrilling potranno sperimentare l'orrore che si cela dietro alle inquietanti attività svolte da una setta desiderosa di aprire un varco verso una dimensione sconosciuta.

Il "centro di gravità permanente" della storia sarà ovviamente rappresentato dalle gesta compiute dalla protagonista principale di The Chant, Jessica Briar interpretata da Siobhan Williams. Invitata dalla sua amica Kim Mallari (Kira Clavell) a recarsi su questa remota isola per un ritiro spirituale, Jessica sarà la spettatrice involontaria dell'apertura di questo varco interdimensionale dal quale scaturiranno le creature più terrorizzanti mai immaginate dagli esseri umani.

Tra gli altri membri del cast di The Chant spiccano i nomi degli attori Adam Millard (il santone Tyler Anton), Emily Tennant (il braccio destro di Tyler, Hanna Wilson), Nicole Anthony (l'adepta Maya Kalani) e Praneet Akilla (lo stretto collaboratore della Prismic Science, Sonny Sonti).

Prima di lasciarvi al nuovo video sui membri del cast di The Chant, vi ricordiamo che il nuovo incubo interattivo di Brass Token sarà disponibile più avanti nel 2022 su PC e sulle piattaforme Sony e Microsoft di ultima generazione.