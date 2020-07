Il caster Momo licenziato dalla CoD League in seguito alle denunce di diverse ragazze

Stando alle notizie di questi ultimi giorni, Activision Blizzard avrebbe risolto il rapporto con il caster della Call of Duty League, Philip "Momo" Whitfield, a seguito di un'indagine interna riguardante alcuni messaggi che avrebbe inviato a diverse ragazze della community.

"La persona che ero allora non è la persona che sono adesso", ha detto Momo nella propria dichiarazione difensiva in cui si è comunque assunto le proprie responsabilità. "Mi dispiace per la mia immaturità, mi dispiace per qualsiasi contenuto esplicito o linguaggio che ho usato...mi dispiace per chiunque abbia offeso o chiunque abbia sofferto...a seguito delle mie azioni".

La natura dei messaggi non è stata rivelata pubblicamente, ma diverse ragazze si sono fatte avanti per contestare l'affermazione leggera di Momo secondo cui "la natura generica delle lamentele è che i miei messaggi hanno messo a disagio i destinatari" e che, al contario, le azioni e le parole di Momo sono state molto più esplicite di quanto il caster abbia voluto lasciar trasparire.

Emily-Rose "Emilia" Worrall, ex player di Call of Duty, si è fatta avanti portando la propria esperienza con Momo. "Ho deciso di andare avanti con il gruppo di ragazze al fine di aiutarle a sostenere il loro caso", ha detto su Twitter. "Momo fondamentalmente ha detto che avrebbe voluto andare a letto con me quando ero minorenne all'evento in cui ci siamo incontrati ...”.

In risposta allo statement di Momo, la ragazza – che ha avuto modo di ricevere prove da altre ragazze – ha risposto: “Sai che non è stato anni fa e sai che non erano solo messaggi...”

“Sono sicura che le ragazze che hanno vissuto MOLTO MOLTO peggio...parleranno portando le prove molto presto. F'...che un altro molestatore provi a minimizzare quello che hanno fatto a OLTRE DIECI RAGAZZE in questa community.”

Molte altre ragazze hanno contestato, giustamente, la pratica di sminuire e minimizzare la condotta del caster.

Il licenziamento di Momo ha avuto efficacia il 30 giugno.