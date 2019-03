Castle Crashers arriverà in estate su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Gli sviluppatori statunitensi di The Behemoth annunciano la versione rimasterizzata di Castle Crashers per Nintendo Switch e PlayStation 4 confezionando un video che celebra il decennale dall'uscita di questo iconico beat'em'up a scorrimento su Xbox 360 come Live Arcade.

Realizzata in collaborazione con PlayEveryWare, la riedizione per PS4 e Switch della colorata avventura cooperativa di Behemoth comprenderà il frenetico minigioco multiplayer "Back Off Barbarian" e tutti i contenuti della versione originaria, ivi compresi i DLC collegati ai personaggi aggiuntivi.

Tecnicamente parlando, il titolo vanterà texture cinque volte più grandi e maggiormente definite sia per gli eroi che per gli elementi che andranno a formare i livelli. La maggiore potenza computazionale delle ultime console casalinghe ha poi permesso agli autori californiani di spingere la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo fino alla fatidica soglia dei 60fps, dando così modo agli appassionati di sperimentare un'azione di gioco ancora più adrenalinica e fluida. Non mancheranno poi degli interventi "minori" legati alle prestazioni e al bilanciamento del netcode per le partite multiplayer.

Quando alle funzioni specifiche per ciascuna piattaforma, su PS4 avremo una LightBar che cambierà dinamicamente colore in base al personaggio interpretato, mentre su Switch sarà possibile giocare a schermo condiviso utilizzando quattro Joy-Con in contemporanea. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo che il titolo arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel corso di questa estate: nell'attesa, vi riproponiamo la recensione di Castle Crashers.