Castle Crashers Remastered: il nuovo video svela il periodo di uscita su Switch e PS4

I produttori di PlayEveryWare e gli autori americani di The Behemoth confezionano un nuovo video di Castle Crashers Remastered per annunciare la data di lancio ufficiale del titolo su Nintendo Switch e fissarne il periodo di uscita su PS4.

Il filmato, interamente incentrato sulle aggiunte contenutistiche e sugli interventi migliorativi apportati al capolavoro beat'em'up originario, fissa al 17 settembre la data di lancio definitiva della Remaster di Castle Crashers su Switch.

Per quanto riguarda la versione destinata all'utenza di PlayStation 4, i ragazzi di Behemoth ci informano che bisognerà pazientare ancora un po': il lancio del titolo su PS4, infatti, dovrebbe avvenire "poco dopo" la commercializzazione su Switch, e quindi presumibilmente tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre.

Sia su Switch che su PS4, la riedizione current-gen di Castle Crashers vanterà il minigioco multiplayer "Back Off Barbarian" e tutte le espansioni collegate ai personaggi aggiuntivi. Come per ogni remaster che si rispetti, inoltre, dovremo attenderci un aumento nella qualità delle texture (in questo caso, di ben cinque volte rispetto alla versione originaria), delle ottimizzazioni al netcode e alle animazioni dei personaggi e, vista la natura arcade del titolo, un framerate ancorato sui 60fps.

La versione Switch permetterà di giocare in cooperativa locale a schermo condiviso utilizzando quattro Joy-Con in contemporanea, mentre su PS4 potremo notare il cambiamento dinamico della LightBar in base al colore del proprio personaggio. In attesa di conoscere la data di lancio dell'edizione PS4 e di scoprire come se la cava il titolo su Nintendo Switch, vi riproponiamo la nostra recensione di Castle Crashers.